Вашингтон, 18 апреля, 2025, 01:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не намерен ужесточать контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране на фоне стрельбы в американском штате Флорида. Соответствующее заявление политик сделал 17 апреля в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

"Это ужасные вещи, но стреляет не само оружие, а люди", - отметил Трамп, комментируя происшествие со стрельбой в Университете штата Флорида, при которой два человека погибли, пятеро получили ранения.

Президент США напомнил, что разговоры об ужесточении норм, касающихся владения огнестрельным оружием, продолжаются уже давно. Трамп подчеркнул, что он сам является сторонником Второй поправки к конституции США, которая гарантирует право американцев на владение огнестрельным оружием.

"Я обязан защищать Вторую поправку", - указал американский лидер и отметил, что этой позиции придерживался и во время предвыборной гонки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельба на территории Университета Флориды в городе Таллахасси произошла 17 апреля, в результате погибли два человека, пятеро госпитализированы, в том числе стрелявший. Представители властей отметили, что стрелявший является сыном заместителя шерифа округа. У 20-летнего мужчины оказался доступ к огнестрельному оружию его матери.