Москва, 18 апреля, 2025, 01:38 — ИА Регнум. Порядка 92% россиян, воспользовавшихся услугой самозапрета на кредиты, выбрали полный запрет, а чаще всего эту меру оформляли граждане 40–59 лет. Об этом сообщили в Банке России.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

"Около 92% граждан, установивших самозапрет в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного самозапрета — отказ от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии", - говорится на сайте регулятора.

Среди установивших самозапрет 70% — граждане старше 40 лет: 43% — в возрасте 40–59 лет, 27% — старше 60 лет. При этом 74% пользователей имеют или имели кредитные обязательства, из них 47% — с действующими кредитами. У 44% на момент установки самозапрета действующих кредитов не было.

Около 26% пользователей, установивших самозапрет, никогда не имели кредитов, и большинство из них выбрали полный запрет. Пользователи с действующими займами только в МФО почти не применяли эту меру (менее 1%). Среди тех, кто ранее брал микрозаймы и установил самозапрет, 90% выбрали полный запрет.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов 16 апреля сообщила, что с момента запуска сервиса самозапрета на кредиты на портале «Госуслуги» россияне оформили 10 млн таких ограничений.

Лидером по количеству самозапретов стала Москва (1,14 млн), за ней следуют Московская область (0,72 млн), Санкт-Петербург (0,55 млн), Ростовская область (0,32 млн) и Республика Башкортостан (0,31 млн).

Самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов действует в России с 1 марта. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Этот механизм введен для защиты граждан от мошенников. В кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, после чего банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов. Проверить наличие запрета можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в мобильном приложении.