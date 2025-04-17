Кропивницкий, Украина, 18 апреля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, сообщило издание NV.

Иван Шилов ИА Регнум Литий

«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова», —сказано в материале.

Арест проведён по требованию офиса генпрокурора в рамках расследования, начатого в 2016 году, о незаконном получении разрешения на добычу лития компанией ООО «Укрлитийдобыча», связанной с Сергеем Табаловым. Расследование возобновили спустя девять лет, хотя компания ранее оплатила 119 млн гривен за соответствующее разрешение.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля Politico писало, что союзники киевского режима беспокоятся, что Украина сможет утратить контроль над полезными ископаемыми.

Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития. Кроме того, на её территории находились месторождения галлия. Эти редкоземельные металлы необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей, также они широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

При этом в феврале британский журнал The Spectator писал, что США и Украина преувеличили объёмы запасов редкоземельных металлов в рамках взаимного соглашения. В материале сослались на данные Геологической службы США, согласно которым на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов. Весь мировой рынок редкоземов составляет всего 15 млрд долларов в год. В настоящее время большая часть контролируется Китаем.

В издании указали, что украинские минералы — это своего рода золотое дно для быстрого обогащения алчных американских капиталистов. Ресурсы имеют ценность, но добыть их из земли будет дорого. В частности, на территории Украины имеются запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди, никеля, газа и угля. Большинство этих минералов эксплуатируется в минимальном объёме или вовсе не используется. Украина не обладает возможностью перерабатывать большинство своих минералов в готовый продукт, отметили в публикации.