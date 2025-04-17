Суд на Украине арестовал участки крупнейшего месторождения лития в стране
Кропивницкий, Украина, 18 апреля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, сообщило издание NV.
«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения по требованию офиса генпрокурора. Участки исследовало ООО «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова», —сказано в материале.
Арест проведён по требованию офиса генпрокурора в рамках расследования, начатого в 2016 году, о незаконном получении разрешения на добычу лития компанией ООО «Укрлитийдобыча», связанной с Сергеем Табаловым. Расследование возобновили спустя девять лет, хотя компания ранее оплатила 119 млн гривен за соответствующее разрешение.
Как передавало ИА Регнум, 5 апреля Politico писало, что союзники киевского режима беспокоятся, что Украина сможет утратить контроль над полезными ископаемыми.
Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития. Кроме того, на её территории находились месторождения галлия. Эти редкоземельные металлы необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей, также они широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.
При этом в феврале британский журнал The Spectator писал, что США и Украина преувеличили объёмы запасов редкоземельных металлов в рамках взаимного соглашения. В материале сослались на данные Геологической службы США, согласно которым на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов. Весь мировой рынок редкоземов составляет всего 15 млрд долларов в год. В настоящее время большая часть контролируется Китаем.
В издании указали, что украинские минералы — это своего рода золотое дно для быстрого обогащения алчных американских капиталистов. Ресурсы имеют ценность, но добыть их из земли будет дорого. В частности, на территории Украины имеются запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди, никеля, газа и угля. Большинство этих минералов эксплуатируется в минимальном объёме или вовсе не используется. Украина не обладает возможностью перерабатывать большинство своих минералов в готовый продукт, отметили в публикации.