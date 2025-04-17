Вашингтон, 18 апреля, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Власти Китая уже контактировали с властями США по вопросу таможенных пошлин, и сделка с Китаем может быть заключена в ближайшие три-четыре недели. Такое заявление сделал 17 апреля президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп

«Я думаю, мы заключим сделку с Китаем… Я думаю, в течение следующих трех или четырех недель. Я думаю, что, возможно, всё это можно будет завершить», — ответил Трамп на вопрос о возможности торговой сделки с Китаем.

При этом американский лидер отметил, что у него отличные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином и он надеется на их сохранение. Также Трамп подчеркнул, что не хочет дальнейшего повышения пошлин.

«Я не хочу, чтобы они были выше. В какой-то момент достигается такой уровень, что люди перестанут покупать. Может быть, я не стану поднимать, может быть, даже до их уровня или меньше. Потому что хочу, чтобы люди покупали», — пояснил президент США, говоря о перспективах ответа Вашингтона на контрмеры Пекина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Белый дом, США могут поднять пошлины на импорт из Китая до 245%. Отмечается, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

2 апреля Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). С Евросоюза Вашингтон будет взимать 20%. Но 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, установлены базовые импортные пошлины в размере 10%.

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а позднее — с 84 до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.