Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе пока нереалистично. Такую оценку 17 апреля дал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Небензя во время общения с прессой по итогам закрытых консультаций СБ ООН.

Он добавил, что принятие документа Совбеза ООН в поддержку возможного прекращения огня будет зависеть от условий перемирия.

По словам Небензи, западные страны в СБ ООН не смогли заявить о готовности принудить киевский режим соблюдать мораторий на удары по энергообъектам.

В этот же день ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время рассчитывает получить от России ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Трамп отметил, что перемирие становится всё ближе и стороны приближаются к этому.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако после начала действия моратория ВСУ каждый день атакуют российские энергообъекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.

По состоянию на 15 апреля ВСУ порядка 100 раз нарушили мораторий. Удары по российским энергообъектам украинские формирования наносят ежедневно. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что только за неделю с 7 по 13 апреля ВСУ 38 раз преднамеренно ударили по энергообъектам РФ.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам на Украине. Глава СВР отметил, что Украина стремится продолжать вооруженный конфликт.