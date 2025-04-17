Таллахасси, США, 18 апреля, 2025, 00:26 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Университете Флориды в городе Таллахасси погибли два человека, пятеро госпитализированы с ранениями. Об этом 17 апреля сообщил представитель полиции учебного заведения Джейсон Трамбауэр на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу», — уточнил Трамбауэр, не называя имён погибших и пострадавших.

Представители властей отметили, что стрелявший является сыном заместителя шерифа округа. У 20-летнего мужчины оказался доступ к огнестрельному оружию его матери.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Университет Флориды сообщил о стрельбе на своей территории и призвал студентов немедленно отправиться в укрытие. По данным телеканала WFTV, в результате стрельбы пять человек погибли, четверо ранены. Телеканал WCTV, сообщил, что число пострадавших выросло до шести, один из них в критическом состоянии.

15 апреля три человека пострадали при стрельбе в средней школе города Даллас в американском штате Техас. Открывший стрельбу ученик скрылся с места инцидента.