Варшава, 18 апреля, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Польские власти более недели не разглашают детали взрыва, произошедшего 6 апреля в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщила радиостанция RadioZet.

(сс) Foma Грузовой терминал аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава

По информации источников радиостанции, во время выгрузки отходов из первого терминала аэропорта в мусоровозе раздался звук, похожий на взрыв, после чего из задней части машины вырвался огненный шар. Водитель мусоровоза не получил серьёзных травм, так как находился сбоку от автомобиля. Компания, занимающаяся вывозом отходов, объяснила инцидент ошибкой при загрузке материалов, но точная причина взрыва и его источник остаются неизвестными.

«В воскресенье, 6 апреля, было сообщено о задымлении на погрузочно-разгрузочной рампе. Причиной задымления стала утечка в контейнере в загрузочной секции мусоровоза», — пояснила пресс-секретарь воздушной гавани Анна Дермонт.

Она подчеркнула, что в машине находился обычный мусор, а опасные отходы утилизируются отдельно в строгом порядке.

Источники RadioZet сообщили, что инцидент вызвал серьёзную реакцию: аэропорт посетили заместитель директора и начальник департамента безопасности Управления гражданской авиации для проведения проверки.

Как передавало ИА Регнум, ранее RadioZet сообщило, что в аэропорту Варшавы во время погрузки мусора произошел взрыв и появился «огненный шар». По данным польского журналиста Мариуша Гершевского, инцидент в аэропорту имени Фредерика Шопена произошел в результате взрыва. водитель мусоровоза получил травмы. Отмечалось, что в опорожняемом контейнере вместо обычных бытовых отходов оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные, которые, попав в задний борт машины, после прессования взорвались, а затем загорелись.

8 января самодельное взрывное устройство нашли сотрудники таможни в аэропорту Кишинева. Уточняется, что при обработке почтовых отправлений в одной из посылок при сканировании был обнаружен подозрительный предмет, по форме сходный с детской игрушкой в форме автомобиля.