Киев, 17 апреля, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Украина и Соединённые Штаты подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Об этом 17 апреля сообщила украинский вице-премьер Юлия Свириденко в соцсетях.

РИА Новости/Михаил Палинчак

«Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнёрстве. Подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение», — написала Свириденко.

По мнению вице-премьера Украины, соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам: 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и 28 февраля в ходе посещения Белого дома, когда спровоцировал перепалку с Трампом.

9 марта Трамп заявил, что, несмотря на инцидент в Овальном кабинете, по-прежнему ждёт подписания сделки. Позже украинские СМИ сообщили, что украинская делегация на встрече в Джидде 11 марта предлагала американцам заключить соглашение о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались.

Трамп 31 марта заявил, что Зеленский затягивает подписание соглашения по минеральным ресурсам, планируя совсем отказаться от сделки.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.