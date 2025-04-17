Париж, 17 апреля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Елисейский дворец охарактеризовал как продуктивную встречу по урегулированию конфликта на Украине с участием госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на администрацию президента Франции.

TASS /AP

«Переговоры были конструктивными и способствовали сближению позиций», — заявили в Елисейском дворце.

Во время визита во Францию Рубио и Уиткоффа принял президент Эммануэль Макрон. Также американская делегация провела встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, советником британского премьера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и руководителем офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Следующую встречу представителей пяти стран планируют провести в Лондоне на следующей неделе, сообщает AFP.

Как передавало ИА Регнум, после завершения встречи Рубио сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о состоявшихся контактах в Париже. В Госдепе США добавили, что встречи в Париже продемонстрировали возможность достижения мира на Украине при условии наличия желания у всех сторон.

В МИД РФ отметили, что со стороны Рубио было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.