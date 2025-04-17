Варшава, 17 апреля, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Песня «Сигма-бой» (Sigma Boy) российских детей-блогеров Светланы Чертищевой и Марии Янковской стала хитом в Польше и занимает первые строчки музыкальных чартов в этой стране. Об этом 17 апреля пишет польский портал Onet.

Pavel Kashaev/Global Look Press

«Простой припев, четкий ритм и энергичная форма делают песню мгновенно запоминающейся», — цитирует издание польского музыканта Ола Гевальда.

Отмечается, что песня популярна как у детей, так и у взрослых и она вызвала споры в польском сегменте интернета. Многим родителям песня в исполнении российских школьниц показалась неуместной на фоне политической ситуации в мире. Но при этом у песни есть и защитники, которые пишут, что музыка и текст хита не имеют отношения к политике и в песне нет ничего такого, чтобы её запрещать слушать детям.

Также авторы публикации отметили, что популярность песни пришлась не по вкусу украинским пропагандистам, которые буквально «рвут на себе волосы». Украинцы считают, что российский хит способствует закреплению «положительного образа России среди европейской молодежи».

Песня вышла в октябре 2024 года и быстро завоевала популярность во всём мире, войдя в топ-10 лучших танцевальных хитов по версии чарта Billboard. Кроме того, трек возглавлял всемирный чарт Viral 50 Global на сервисе прослушивания Spotify.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить песню «Сигма-бой» по причине «внедрения через её прослушивание пророссийских взглядов».

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров назвал призывы к запрету песни «Сигма-бой» в ЕС нападками на творчество российских детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что призывы европейских политиков являются безумием и проявлением русофобии. Соавтор песни Михаил Чертищев, в свою очередь, заявил, что в композицию не закладывали никаких политических или патриархальных посылов и что трактовки европейских политиков его очень удивили.