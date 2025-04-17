Нарва, Эстония, 17 апреля, 2025, 23:12 — ИА Регнум. В приграничном эстонском городе Нарва, на переходе Нарва—Ивангород, увеличиваются очереди из-за наплыва желающих посетить Россию во время пасхальных праздников. Об этом сообщает РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарва

Перевозчики рекомендуют пешеходам, пересекающим границу, планировать поездку с учётом дополнительного времени.

Гендиректор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева пояснила, что рост пассажиропотока связан с пасхальными выходными и школьными каникулами в странах Балтии и Скандинавии. По ее словам, время ожидания на границе выше обычного. На следующей неделе, с 21 по 27 апреля, ожидается обратный поток — люди будут возвращаться из России, отметила она.

По данным издания, эстонские пограничники пропускают группы по 15–20 человек каждые 25 минут. Также сообщается о случаях продажи мест в очередях.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля парламент Эстонии принял в окончательном чтении поправки к законопроекту, разрывающему связи с Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ) в стране. За принятие закона проголосовали 60 эстонских депутатов, возразили — 13, а еще 16 воздержались от голосования. Согласно закону, эстонские церкви должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение ближайших нескольких месяцев. Более того, действующие в стране церкви или монастыри не могут «исходить из находящегося в иностранном государстве и имеющего серьезное влияние» лица или объединения, а также иметь какие-либо связи с религиозным объединением или центром.

В сентябре 2024 года стало известно, что власти Эстонии намерены закрыть Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она не разорвёт связи с Москвой и не перейдёт в подчинение Константинопольскому патриархату, присоединившись к Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). У ЭПЦ МП около 100 тыс. прихожан, тогда как у ЭАПЦ — 7 тыс.

В апреле 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о возможном закрытии монастырей, сохраняющих связь с РПЦ. В августе он потребовал от ЭПЦ МП полного разрыва канонических связей с Московским патриархатом. Осенью МВД начало разработку поправок к законодательству о церквях, чтобы законодательно запретить деятельность ЭПЦ МП в стране.

25 марта 2024 года Тартуский уездный суд одобрил переименование ЭПЦ МП в Эстонскую христианскую православную церковь. Суд ранее дважды отклонял подобные запросы, но на этот раз счёл, что новое название соответствует целям и деятельности организации.

25 декабря 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников.

Тогда она подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав русских.