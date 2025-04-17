Вашингтон, 17 апреля, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Доводить ситуацию вокруг Украины до открытого конфликта с Россией было неразумно со стороны экс-главы Белого дома Джозефа Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал 17 апреля президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

ИА Регнум

«Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит», — пояснил Трамп.

При этом политик вновь подчеркнул, что украинского конфликта никогда не случилось бы, если бы он был президентом.

На вопрос о том, есть ли вина Зеленского в конфликте с Россией, президент США ответил, что лично он не винит украинского политика, но считает, что тот проделал свою работу «не лучшим образом». Также Трамп уточнил, что он «не большой фанат» главы киевского режима.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп в ближайшее время рассчитывает получить от России ответ на предложение о прекращении огня на Украине. Он отметил, что стороны конфликта всё ближе к перемирию.

18 марта президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Зеленский на словах подтвердил участие в инициативе Трампа, однако затем украинские военные в ночь на 19 марта нанесли удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. 28 марта киевский режим атаковал газоизмерительную станцию «Суджа» снарядами американской реактивной системы залпового огня HIMARS. После начала действия моратория ВСУ каждый день атаковали российские энергообъекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне атак на российские объекты энергетики отмечал, что киевский режим подтверждает свою недоговороспособность и полную потерю контроля над процессами в стране, включая действия собственных войск.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия полностью соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, а также передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковала Украина в период действия 30-дневного моратория.