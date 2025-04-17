Москва, 17 апреля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым изложил намерение американского президента Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 апреля заявили в Госдепартаменте США.

Марко Рубио

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Секретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы этот военный конфликт закончился, и теперь представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира», — сказано в опубликованном на сайте госдепа пресс-релизе.

Во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что встречи в Париже продемонстрировали возможность достижения мира на Украине при условии наличия желания со всех сторон.

Как передавало ИА Регнум, Рубио, находясь в Париже, сообщил Лаврову о состоявшихся у него со спецпосланником Стивом Уиткоффом контактах с украинской стороной, Францией и другими европейскими странами.

В МИД РФ отметили, что со стороны Рубио было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.

Ранее, 11 апреля, Путин принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

14 апреля Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.