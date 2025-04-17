Газа, Палестина, 17 апреля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Движение ХАМАС готово к началу переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом 17 апреля заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя в ходе обращения, которое транслировали все арабские телеканалы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение войны и полный вывод войск оккупации (Израиля — ред.)», — уточнил аль-Хайя.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что Израиль требует разоружения палестинских группировок в секторе Газа. В ответ на это лидер ХАМАС заявил, что ношение оружия является «естественным правом» радикалов «в условиях оккупации».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе Израиль и палестинское движение ХАМАС при содействии Катара, Египта и США договорились о временном прекращении огня в секторе Газа. Соглашение предусматривало трехэтапный процесс: сначала израильские войска должны были покинуть территорию Газы в обмен на освобождение 33 заложников, на втором этапе предполагалось освобождение остальных израильских пленных и установление постоянного режима прекращения огня, на третьем планировался обмен телами погибших.

Офис премьер-министра Израиля 23 февраля заявил, что ХАМАС проводит унизительные церемонии в отношении израильских заложников перед их освобождением. Тель-Авив объявил о приостановке обмена. В результате израильская армия возобновила военные действия против палестинского движения в секторе Газа.

Как заявил 17 апреля президент РФ Владимир Путин, долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе создания двух суверенных государств.