Москва, 17 апреля, 2025, 22:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 17 апреля телефонный разговор. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что Рубио, находясь в Париже, сообщил Лаврову о состоявшихся у него и спецпосланника Стива Уиткоффа контактах с украинской стороной, Францией и другими европейскими странами.

«Было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России В. В. Путина с С. Уиткоффом в Санкт-Петербурге. С. В. Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надёжного устранения первопричин украинского кризиса», — говорится в сообщении министерства.

Лавров и Рубио договорились поддерживать регулярный контакт, особенно в преддверии намеченных встреч представителей США и Европы с украинской стороной на следующей неделе.

Как передавало ИА Регнум, Рубио и Уиткофф в Париже обсуждают с европейскими коллегами план по прекращению конфликта на Украине.

15 апреля Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий — Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Но, помимо этого, есть множество других проблем, добавил он.

Владимир Путин 11 апреля принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны, в частности, обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

Позже, 14 апреля, Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.