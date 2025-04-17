Луганск, 17 апреля, 2025, 22:13 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики открылся первый масштабный бизнес-форум для женщин-предпринимателей из новых регионов России. Организатором мероприятия выступил Центр инновации социальной сферы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мероприятие объединило 350 опытных и начинающих женщин-предпринимателей. Также на встречу приехали представители региональной власти.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем приветственном обращении к участникам форума подчеркнул его значимость. Он назвал мероприятие существенным вкладом в развитие общественного и экономического потенциала республики.

«Женское предпринимательство обладает уникальными сильными сторонами — креативностью, умением эффективно управлять ресурсами, способностью адаптироваться к изменениям, а также находить инновационные решения в сложных ситуациях. Убежден, что ваша активная позиция будет способствовать положительным преобразованиям в нашем регионе», — добавил глава региона в поздравительном адресе.

Сенатор РФ от ЛНР, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова в видеообращении опровергла стереотипы, что женщины могут развиваться только в сфере красоты или кулинарии. В XXI веке они ведут бизнес во всех сферах.

«Кто-то занимается им по своей инициативе, а многим пришлось возглавить дело в то время, как мужчины защищают Родину. В обоих случаях женщины справляются с этой задачей успешно. Благодарю вас за то, что вы активно поддерживаете социальное предпринимательство. Вы не просто получаете прибыль, а в первую очередь думаете о решении различных социальных вопросов», — отметила Лантратова.

Министр экономического развития ЛНР Анна Уголкова пообещала, что ведомство окажет предпринимателям всестороннюю поддержку. Форум начался с пленарного заседания «Женское предпринимательство: новые горизонты в Луганской Народной Республике». На нем обсудили меры господдержки и перспективы развития бизнеса. Врио главы администрации Луганска Яна Пащенко рассказала о возможностях сотрудничества с муниципальной властью

«Как власть мы не имеем права рекламировать вас, но если каждый придет на одно из городских мероприятий, то для вас это небольшая реклама, а для нас это его украшение и привлечение внимания к интересам города. Если вы захотите своим бизнесом организовать какое-то мероприятие, мы также вас будем поддерживать», — подчеркнула она.

В рамках форума прошли интенсивы от Фонда поддержки социальных проектов и бизнес-тренеров Корпорации МСП, а также презентационные площадки с консультациями от Центра «Мой бизнес» ЛНР, Гарантийного фонда, Сбербанка и других организаций.

Организаторы форума отметили, что его ключевая цель — создание сообщества, где каждая предпринимательница сможет найти поддержку и ресурсы для развития своего дела.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина 14 апреля сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что в стране число экспортеров, представляющих малый и средний бизнес, выросло почти вдвое с 2020 года. Для награждения лучших поставщиков учредили Всероссийскую премию «Экспортер года». Ее участниками стали уже более 5 тыс. отечественных компаний.