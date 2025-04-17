Брянск, 17 апреля, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли храм-часовню в селе Зерново Суземского района Брянской области. Об этом вечером 17 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что никто не пострадал. Украинские боевики, нанося удары по святыням, показывают свое настоящее лицо. Они предали православную веру, которую наши предки хранили поколениями, отметил глава области.

«Те, кто разрушают храмы, разрушают свои сердца и свои души», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в марте было опубликовано видео позиций ВСУ в Судже Курской области, размещенных так, чтобы укрываться за церковью Преображения Господня XIX века. Они были в 10 м от храма. Однако такая уловка не помогла боевикам, они сбежали оттуда.

Несколько формирований ВСУ удерживают Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Курской области возле украинской границы. 17 апреля часть из них бежали оттуда, подорвав перед этим несколько строений.