Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Ростове-на-Дону двоих мужчин, подозреваемых в попытке поджечь дом председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Об этом 17 апреля сообщил представитель правоохранительных органов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правоохранители задержали двоих причастных к попытке поджога», — процитировало его «РИА Новости».

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области сообщила о задержании двоих человек, причастных к поджогу частного дома на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону. Один из задержанных ранее был судим за кражу имущества, второго привлекали к уголовной ответственности за кражу, а также за сбыт и хранение наркотиков.

«Задержанные доставлены в отдел полиции для производства необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Против них возбудили уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля суд отправил под арест сторонника неонацистов, планировавшего поджог мечети в Симферополе. Он изготовил средства для исполнения преступления и нашел соучастников. Правоохранители задержали злоумышленника, он признал вину.

28 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, решившего поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб. Он также поддерживал неонацистов, ранее участвовал в нападениях на граждан, портил их имущество, совершал поджоги и наносил экстремистскую символику.