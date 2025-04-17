Москва, 17 апреля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Казаков

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух государств подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта состоялся телефонный звонок президента Путина с Токаевым, в ходе которого стороны обсудили вопросы торгово-экономической интеграции и успешную реализацию договоренностей, достигнутых ранее на высоком уровне. При этом главы двух государств отметили, что отношения между странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

10 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают Токаева на мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев 17 апреля сообщил, что все главы стран содружества приедут на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве.