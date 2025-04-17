Вашингтон, 17 апреля, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Об этом 17 апреля заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

РИА Новости/Владимир Пирогов

Ему задали вопрос, будет ли документ подписан на текущей неделе.

«У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в <…> следующий четверг, скоро. Я полагаю, что они собираются выполнить условия сделки, так что мы посмотрим», — ответил Трамп.

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