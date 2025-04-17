Флорида, США, 17 апреля, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете в американском штате Флорида. Об этом 17 апреля сообщил местный телеканал WFTV.

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«Пятеро убиты, четверо ранены», — говорится в сообщении.

По данным телеканала WCTV, число пострадавших выросло до шести, один из них в критическом состоянии.

Ранее университет Флориды сообщил о стрельбе и призвал студентов найти укрытие.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля три человека пострадали при стрельбе в средней школе города Даллас в американском штате Техас. Открывший стрельбу ученик скрылся с места инцидента.

22 января одна ученица погибла и еще одна пострадала в результате стрельбы, которую открыл подросток в старшей школе в Нэшвилле в штате Теннесси. Подросток, который открыл стрельбу, впоследтвии скончался, он был учащимся этой же школы.