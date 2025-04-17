Москва, 17 апреля, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Компания по производству мебели и товаров для дома IKEA зарегистрировала товарный знак в России. Заявка размещена в базе данных Роспатента.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Товарный знак состоит из черной надписи «IKEA» на белом фоне. Заявку подали 28 июля 2023 года, знак зарегистрировали 17 апреля 2025 года. Право компании на него будет действовать до июля 2033 года.

Правообладателем товарного знака является нидерландская Inter IKEA Systems B. V.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года IKEA продлила срок действия права на собственный товарный знак в России до 2033 года. Предприятие сохранило права на знаки «IKEA» «ИКЕА и «IKEA Systems B. V».

IKEA объявила об уходе из России в марте 2022 года. В октябре сеть уволила 10 тыс. сотрудников.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в декабре сообщил, что IKEA заняла антироссийскую позицию и не идет на уступки. Компания решила уйти, не выплатив компенсаций сотрудникам фабрик.