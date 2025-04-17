Магас, 17 апреля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Карьер «Фуртогский–2» начал работу в Джейрахском районе Ингушетии. Здесь будет вестись добыча доломитового камня для реставрационных и строительных работ. Речь, в частности, идет о программе, реализуемой в Ингушетии группой «Сафмар» предпринимателя Михаила Гуцериева совместно с властями региона. Её целью является восстановление башенных комплексов горной части республики.

Пресс-служба группы «Сафмар» В Ингушетии открыли карьер по добыче доломитового камня

«Полная реставрация средневековых башенных комплексов Ингушетии — это многолетний благотворительный проект Михаила Гуцериева», — заявил Махмуд-Али Калиматов. Он отметил, что реализация проекта чрезвычайно затратна как с точки зрения финансов, так и сил, и аутентичных материалов. Руководитель региона сообщил, что к восстановительным работам привлечены лучшие историки, архитекторы, реставраторы. Была создана школа для подготовки мастеров-каменщиков, где проводится обучение специальным технологиям обработки камня. Камням в башенной кладке уделяется особое внимание — для надежности конструкции их ювелирно подгоняют друг под друга. Калиматов напомнил, что ингушские башни были построены из местного камня и наличие доломитовых месторождений позволяет добывать камень на территории республики.

Участок, где разместился карьер, занимает площадь в девять гектаров, а запасы пригодного к добыче камня оцениваются в 1,8 млн кубометров. Здесь уже создан производственный городок, закуплена вся необходимая для работ техника. Планируется, что карьер обеспечит отгрузку камня подрядным организациям, которые занимаются восстановлением башенных комплексов, помимо этого будет поставлять необходимый объем доломита для нужд финансируемой Гуцериевым школы каменщиков «Наследие». При наличии заинтересованности со стороны частных клиентов и юрлиц, они тоже смогут приобрести камень.

«Для меня особенно важно, чтобы наша масштабная программа восстановления башенных комплексов Ингушетии вдохновляла людей беречь свою культуру, поддерживать традиции и гордиться тем, кем они являются. Открытие карьера в Джейрахском районе знаменует очередной важный этап программы, другими частями которой являются паспортизация объектов культурного наследия горной Ингушетии и открытие нами школы каменщиков «Наследие», где мы постепенно увеличиваем набор», — отметил Михаил Гуцериев. Он подчеркнул, что добываемый камень максимально приближен по своим характеристикам к тому, из которого были возведены башенные комплексы.