Москва, 17 апреля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Аэропорты Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов вечером 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19:52 мск введены в аэропортах: (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Кореняко сообщил, что аналогичные ограничения ввели в аэропорту Астрахани в 18:30.

Как передавало ИА Регнум, вечером 16 апреля вводили ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают всё, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В аэропорту Калуги ограничения на полеты вводили вечером 9 апреля. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы через три часа, в ночь на 10 апреля.