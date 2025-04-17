Москва, 17 апреля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что провел президентом РФ Владимиром Путиным хорошую встречу и обсудил с ним практически все важные вопросы.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

«Сегодня я приехал в Москву с официальным визитом, встретился с президентом Путиным для того, чтобы передать ему письменное сообщение от нашего верховного лидера. Сегодня между нами состоялась очень хорошая встреча, мы обсудили практически все важные вопросы», — заявил Аракчи на приеме в посольстве Ирана по случаю Дня Армии.

Он добавил, что проинформировал российского лидера о состоявшихся переговорах между Ираном и США.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин принял в Кремле Аракчи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что у главы иранского МИД есть возможность передать президенту России послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

16 апреля Песков прокомментировал заявление иранского депутата Абольфазла Зохреванда о том, что Россия и Китай могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по ядерной программе. Он отметил, что Москва готова всемерно способствовать урегулированию ситуации дипломатическим путем.

12 апреля в Омане прошли переговоры делегаций Ирана и США. На встрече представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести 19 апреля второй раунд переговоров. Они пройдут в Риме.

7 апреля Песков заявил, что Россия приветствует прямые и непрямые контакты Ирана и США по ядерной сделке. 6 апреля представитель Кремля сообщил, что Москва находится в постоянном контакте с Тегераном.