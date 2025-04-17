Москва, 17 апреля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Тысячи пользователей мессенджера Telegram вечером 17 апреля начали жаловаться на сбои в работе сервиса. Об этом говорится на сайте по сбору соответствующей информации Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пик сообщений о плохой работе мессенджера пришелся примерно на 19:30 мск. Пожаловались более 6 тыс. пользователей. После этого поток обращений начал сокращаться, на 19:50 было около 3 тыс. жалоб.

Чаще всего на работу сервиса жалуются в Узбекистане, Крыму, Нижегородской, Челябинской и Московской областях. 60% обращений связаны с работой мобильного приложения, остальные — с работой сайта, оповещениями, общими сбоям и проблемами с личным кабинетом.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что проблемы в работе Telegram вызваны сбоем в инфраструктуре сервиса.

«Есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании», — уточнило ведомство «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее на сбои в работе Telegram массово жаловались пользователи вечером 9 апреля. Больше всего сообщении было из Забайкальского и Красноярского краев, а также Новосибирской, Иркутской и Кемеровской области.

На следующий день в России были многочисленные жалобы на работу Системы быстрых платежей. При этом Национальная система платежных карт, которая является оператором сервиса, сообщила что у нее оборудование работает штатно, следовательно проблемы в работе СБП происходили из-за банка.