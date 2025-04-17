Москва, 17 апреля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Торжественное открытие нового музея сказок «Особняк-Небылица» состоялось в Москве. Он расположился в историческом доходном доме богородской мещанки Матрёны Чурбановой на Озерковском переулке.

Новосильцев Артур /Агентство «Москва»

В церемонии приняли участие заместитель председателя Комитета по туризму города Москва Алина Арутюнова, начальник отдела департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Галина Новикова, искусствовед Иван Чечот, а также авторы и создатели музея Оксана Гордишевская и Евгений Иоффе.

Оксана Гордишевская подчеркнула, что музей сказок — это уникальный развлекательный и познавательный формат, где каждый может почувствовать себя героем любимой истории. Для гостей музея организовали экскурсию, во время которой они смогли заглянуть во все комнаты особняка и встретиться с персонажами сказок.

Новосильцев Артур /Агентство «Москва»

Площадь музея составляет 1000 кв. м. В нем собрана богатая коллекция мифических героев и персонажей, оформленных в уникальных декорациях. Благодаря мультимедийным технологиям достигается эффект полного погружения в сказочную атмосферу.

Первый музей под таким названием открылся в 2023 году в Санкт-Петербурге. Он также находится в историческом здании — особняке А. В. Целибеевой, построенном на рубеже XIX и XX веков. В основу его экспозиции положены легенды Петербурга, а также русская литература. В свою очередь, в Москве представлено множество экспонатов, привезённых из Европы и Азии.

Оба музея имеют своих сказочных героев-покровителей. Организаторы экспозиции придумали двух персонажей. В Петербурге экспозицию хранит собиратель артефактов профессор фон Хеленверкофф, а в Москве хозяином «Особняка-Небылицы» стал профессор Апполинарий Феликсович Московин, преемник госпожи Чурбановой.

В музее будут проходить экскурсии, в том числе и для школьных групп, на которых можно узнать интересные истории и факты о волшебных жителях особняка. Кроме того, посетители смогут прослушать аудиорассказы, отсканировав QR-код, расположенный у экспонатов.