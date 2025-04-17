Энергодар, Запорожская область, 17 апреля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город — спутник Запорожской АЭС Энергодар тремя дронами-камикадзе вертолетного типа. Об этом 17 апреля сообщил мэр города Максим Пухов.

РИА Новости

«Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолетного типа. Один из дронов был сбит сотрудниками военной полиции за зданием детской юношеской спортивной школы Энергодара», — написал он в Telegram-канале.

Второй дрон камикадзе был подавлен системами радиоэлектронной борьбы, при падении он сдетонировал на пустыре за пределами электроподстанции «Луч». Третий взорвался в кронах деревьев в районе школы бокса им. В. Манзули.

Пухов сообщил, что в результате атаки повреждено транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет.

Как передавало ИА Регнум, украинские подразделения неоднократно предпринимали попытки атаковать гражданские объекты в Энергодаре. Так, 27 февраля ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали город, повреждения получил жилой дом.

16 марта украинская армия в ходе артиллерийского обстрела уничтожила цех молокозавода в городе Каменка-Днепровская, расположенного около Энергодара. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Последнее время ВСУ усилили атаки на гражданские объекты с помощью беспилотников и боеприпасов. Так, 16 апреля в городе Шуе Ивановской области средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. В результате атаки пострадали двое жителей региона. 12 апреля при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями головы и левой голени доставили в Городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.