Москва, 17 апреля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Новый государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев будет хорошим модератором процесса углубления интеграции двух стран. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в разговоре с ИА Регнум.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 17 апреля, что новым государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии станет Глазьев, занимающий пост заместителя госсекретаря. Глава Белоруссии добавил, что такое решение принято в связи с тем, что Дмитрий Мезенцев покидает пост госсекретаря Союзного государства и переходит на другую работу.

«Мы можем сказать, что Сергей Глазев, как очень опытный политик, будет хорошим модератором процесса углубления интеграции двух наших государств. Его политический вес, так сказать, придаст этому процессу убедительность и значимость. Но, очевидно, что не стоит ждать никаких революционных изменений, ни попятных движений в этом процессе», — сообщил эксперт.

Политолог рассказал, что Глазьев — известный политический деятель, известный ученый, экономист и человек, чьи научные труды и политическая позиция известны далеко за пределами России. Специалист добавил, что новый госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии занимает патриотическую позицию, обладает богатой политической биографией и является одним из наиболее статусных российских политиков на сегодняшний день.

«И то, что Глазьев будет занимать эту должность, это свидетельствует о значимости этой позиции. Нужно отметить, что эта должность предполагает не только навыки дипломата и политика, но еще и большой экономический кругозор, поскольку российско-белорусские отношения представляют собой серьезный комплекс экономических взаимоотношений. У нас единая экономика, и, конечно, такой признанный знаток экономики, как Глазьев, в данной должности может быть полезен. Компетенции выдающегося экономиста будут востребованы в этой позиции»,— заявил Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что в данной ситуации речь идет о командной работе и руководства России, и руководства Белоруссии, на благо народов этих двух стран. То, что можно наблюдать в последние годы — это постоянное углубление и расширение интеграционных процессов, формирование новых направлений, как на уровне экономическом, политическом, правовом, культурном, так и на уровне гуманитарном в отношении прав граждан Белоруссии на территории России и граждан России на территории Республики Беларусь, рассказал собеседник агентства.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 апреля президент России Владимир Путин назначил Мезенцева полномочным своим представителем в Конституционном суде РФ.

Мезенцев с апреля 2019 по март 2021 года был чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, с 19 марта 2021 года занимал пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.

2 апреля Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что отношения двух стран основываются на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости и динамично развиваются на всех направлениях.

28 февраля Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией по обеспечению гарантий безопасности в рамках Союзного государства, Лукашенко также подписал соответствующий документ. Согласно договору, обе страны обязуются поддерживать друг друга всеми возможными мерами, одобренными международным правом, в том числе в политической, военной и других сферах.