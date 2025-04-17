Москва, 17 апреля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Бывший инспектор ГИБДД Сергей Кузнецов, осужденный на 5,5 года лишения свободы, приобрел 23 квартиры себе и родственникам на взятки с нетрезвых водителей. Об этом 17 апреля заявила газета KP.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, в период с 2013 года по 2020 год им было куплено имущество, в частности, в Подмосковье, Болгарии и ОАЭ. Средства на это он получал за прекращение административного преследования водителей, остановленных во время рейдов по выявлению пьяных автомобилистов.

«В 2021 году он был задержан после того, как один из водителей сообщил в полицию о вымогательстве. Это произошло благодаря вмешательству жены водителя, которая отговорила его от передачи денег», — сообщается в материале.

Издание уточнило, что имущество на общую сумму 180 млн рублей было конфисковано в доход государства.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Генпрокуратура России попросила ОАЭ конфисковать у экс-инспектора ДПС пять квартир в Дубае. В ведомстве сообщили, что общая стоимость имущества Кузнецова там превышает 3 млн дирхам (около 68 млн рублей по курсу).

В декабре 2022 года суд постановил конфисковать у Кузнецова имущество на сумму 129 млн рублей и свыше 50 млн рублей денежных средств. Никто из фигурантов дела не смог тогда объяснить, откуда получали средства на дорогие покупки.