Канск, Красноярский край, 17 апреля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Состоялись похороны трех детей, которых мать зарубила топором в Канске. Об этом стало известно 17 апреля.

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«Да, сегодня похоронили детей», — рассказал источник «РИА Новости».

14 апреля 29-летняя женщина убила своих малолетних детей в то время, как ее муж находился на работе. Еще один ребенок семи лет в момент трагедии был в школе, а когда вернулся домой, то вместе с матерью отправился к своим бабушке и дедушке рассказать о случившемся.

С октября 2024 года многодетная семья состояла на профилактическом учете в связи с привлечением отца за побои семилетнего сына. Против матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних детей с особой жестокостью. Во время судебного заседания она признала вину в совершенном преступлении, ее арестовали на два месяца.

Также ей назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, в ходе которой у нее обнаружили шизофрению. В 2019 году она также находилась на лечении в психоневрологическом диспансере и с тех пор состоит на учете.