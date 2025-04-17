Неизвестный запустил фейерверк внутри торгового центра в Липецке
Липецк, 17 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Неизвестный запустил фейерверк внутри торгово-развлекательного центра «Ривьера» в Липецке. Об этом 17 апреля сообщил Telegram-канал «112».
«Серия взрывов заставила посетителей и персонал в панике искать укрытие и эвакуироваться. К счастью, обошлось без возгорания и пострадавших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хулигана разыскивают правоохранители. По предварительной информации, молодой человек был завербован через интернет и действовал по указанию третьих лиц.
Как передавало ИА Регнум, 29 декабря в Нижнем Новгороде 13-летний мальчик, сидя с друзьями на фуд-корте в торговом центре, достал петарду и поджег ее. Пиротехническое изделие взорвалось в руке, из-за чего у подростка травмировало кисть. Медики спасли ему часть руки.
1 января в Санкт-Петербурге был задержан пьяный мужчина, который запустил фейерверк III класса опасности в толпу людей в Александровском саду.