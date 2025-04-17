Курск, 17 апреля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил РФ в Суджанском районе Курской области после освобождения территории от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили обезглавленный труп девочки. Об этом 17 апреля рассказал российский штурмовик с позывным Добрый.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Девочке, ей до 10 лет, отрезали голову», — процитировало его aif.ru.

Добрый также сообщил, что его сослуживцы в этом районе нашли тела пяти убитых детей.

Как передавало ИА Регнум, есть множество свидетельств о преступлениях формирований ВСУ против мирного населения в ходе вторжения в приграничные районы Курской области. 23 марта СК РФ сообщил о получении доказательств расстрела людей в регионе украинскими военными. Также боевики поджигали жилые дома и занимались мародерством.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских формирований и их пособников 9 апреля представил доклад, который подтверждает, что военные ВСУ системно убивали и грабили мирных жителей Курской области, также уничтожали дома, храмы и больницы. В отчете собраны свидетельства от жителей региона.

8 апреля российский суд признал троих украинских военных виновными в совершении терактов в Суджанском районе Курской области. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет.

Президент РФ Владимир Путин в марте назвал террористами всех военнослужащих и иностранных наемников ВСУ, которые вторглись в Курскую область и совершили преступления против мирных жителей. От также потребовал от Генпрокуратуры тщательно расследовать все эти преступления, чтобы все каратели понесли справедливое наказание.