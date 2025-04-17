Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Россия запросила закрытые консультации Совета безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения итогов временного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между РФ и Украиной. Об этом 17 апреля сообщил постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствия Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины», — написал он в Telegram-канале.

Планируется, что встреча начнется ориентировочно в 16:30 по нью-йоркскому времени (23:30 мск). После ее завершения будет выход российского представительства к прессе.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа об установлении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики меду РФ и Украиной. Российские вооруженные силы выполнили соответствующий приказ главы государства, обезвредив семь своих беспилотников, которые летели к энергообъектам в Николаевской области.

Однако, вопреки официальному заявлению главы киевского режима Владимира Зеленского о присоединении к мораторию, уже в первые часы после этого украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. После этого они продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам.

За прошедшие сутки зафиксировано десять атак украинских сил на энергообъекты в семи субъектах РФ. Под удар попала инфраструктура в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва предоставляет данные о нарушениях моратория киевским режимом всем заинтересованным странам. Пока российский лидер не давал указаний по срокам действия этого ограничения.