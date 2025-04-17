Москва, 17 апреля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. В Кремле 17 апреля прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международные темы.

РИА Новости/Алексей Никольский

Лидеры государств при встрече тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил, что страны сотрудничают в разных областях, в том числе в рамках Организации экспортеров газа. Он выразил уверенность, что в этой сфере возможны интересные совместные проекты.

Путин назвал Катар ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке. Он заявил, что отношения между странами продолжают укрепляться. Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в российскую экономику около $1 млрд.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии и урегулирование палестино-израильского конфликта. Кроме того, Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году. Он отметил, что благодаря этой поддержке удалось провести соревнования на отличном уровне.

Российский лидер назвал визит катарского эмира очень содержательным и полезным для развития двусторонних отношений. Аль Тани заявил, что рассчитывает на приезд Путина в Доху в скором времени.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Путин и Аль Тани провели телефонный разговор. Они договорились об укреплении инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Лидеры стран также рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного партнерства в различных сферах, включая промышленность, энергетику, транспортную и логистическую инфраструктуру, а также культурные и спортивные обмены.

16 марта первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в рамках своего визита в Доху сообщил о планах России по локализации фармацевтического производства в Катаре. РФ также готова нарастить экспорт сельхозпродукции, включая продукцию, соответствующую требованиям халяль. Также идет работа по развитию морских контейнерных перевозок между странами.