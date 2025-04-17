Москва, 17 апреля, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов арестован на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение 17 апреля принял Мещанский суд Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дедова Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на два месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Дедова и его адвоката об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также Дедова. Бывшего главу региона в тот же день арестовали на два месяца, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Смирнов и Дедов были задержаны по делу о хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе Курской области с Украиной. Фигуранты руководили участниками организованной группы и совместно с руководством Корпорации развития Курской области организовали хищение бюджетных средств.

По данным Telegram-канала «112», показания против фигуранта дал экс-гендиректор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. На данный момент он также находится под арестом.

20 декабря Лукина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. В отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве — ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

С 2015 по 2024 год «Корпорация развития Курской области» успела заключить 135 госконтрактов, среди них два в марте 2023 года на сумму свыше 3,2 млрд рублей с областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Курской области». Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с Лукина и других фигурантов всю сумму, арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.