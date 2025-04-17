Рим, 17 апреля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Двое граждан Китая были убиты в ходе «войны вешалок» в Италии. Об этом заявило итальянское агентство Ansa.

РИА Новости/Илья Наймушин

Отмечается, что 53-летнего Чжана Дайонга и его жену 38-летнюю Гун Сяоцин застрелил неизвестный, поджидавший жертв поздно вечером в их доме. По словам очевидцев, человек в шапке с капюшоном позвонил в дверь и поднялся на этаж, где жила пара. Он выстрелил в вернувшегося домой мужчину четыре раза, и дважды — в женщину, а затем скрылся. При этом камеры внутри дома не работали.

«Следователи не исключают, что преступление… может быть частью вражды между кланами за монополию на логистику в секторе одежды, которая привела к так называемой «войне вешалок» в Прато в последние два-три года», — сообщается в материале, опубликованном 15 апреля.

По данным издания, полицейские управления Флоренции и Прато уже давно расследуют войну внутри китайских преступных группировок. Следствие считает, что жертвы были связаны с «картелями», а имя Дайонга фигурирует в судебном процессе от 2018 года. Речь идет о расследования деятельности китайских банд, которые занимались торговлей людьми, а также преступлениями в сфере одежды и логистики.

Так называемая «война вешалок» — это борьба за текстильную логистику на итальянском рынке. Так, например, в Тоскане находится один из самых важных текстильных районов Европы, а доходы исчисляются в сотни миллионов евро в год только на торговле вешалками.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Италии власти взорвали шестиэтажный дом, конфискованный у мафии. Здание использовалось в качестве мебельной фабрики.

Уточняется, что дом был конфискован у группировки «Ндрангета» в 2007 году в рамках крупной полицейской операции и четыре десятилетия портил пейзаж жителям города Торре-Мелисса, расположенного на берегу моря. Для взрыва понадобилось 400 кг тротила, который специалисты распределили по многочисленным зарядам.