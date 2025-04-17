Саратов, 17 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Предварительно установлено, что подозреваемый в рамках реализации региональной жилищной программы незаконно обеспечил выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на общую сумму более 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти сотрудники не имели права на получение региональной субсидии, поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими.

В ведомстве отметили, что расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В настоящее время в гражданско-правовом порядке рассматривается вопрос о возврате денежных средств.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля начальник управления ФСИН по Башкирии, задержанный в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, был арестован по решению суда. По данным следствия, что фигурант занимался поборами с подчиненных, он потребовал от руководящего состава собрать более 3 млн рублей наличными в виде части премии, выплаченной работникам. Собранные деньги он хотел направить на представительские нужды управления.