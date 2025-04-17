* — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 17 апреля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом. Об этом 17 апреля говорится в комментарии МИД РФ о приостановке запрета деятельности в стране движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Владимир Смирнов/ТАСС

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