МИД РФ прокомментировал приостановку запрета деятельности «Талибана»*
* — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
МИД о решении по «Талибану»: РФ нацелена на выстраивание связей с Афганистаном
Москва, 17 апреля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом. Об этом 17 апреля говорится в комментарии МИД РФ о приостановке запрета деятельности в стране движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Владимир Смирнов/ТАСС
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