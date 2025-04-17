Москва, 17 апреля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Россия заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии и поддерживает контакты со всеми игроками в регионе. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани подробно обсудил ситуацию в Сирии. Они обменялись мнениями по ситуации в этой республике.

«Мы заинтересованы в налаживании отношений с нынешними сирийскими властями и находимся в диалоге со всеми региональными игроками», — заявил Песков в беседе с журналистами.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 апреля в ходе встречи с Хамадом Аль Тани подчеркнул, что Россия стремится к тому, чтобы Сирия осталась суверенным и независимым государством, а также сохранило территориальную целостность. Он также обсудил с катарским эмиром вопросы оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной.

В марте Путин также обсудил ситуацию в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выразил готовность к совместной работе, чтобы достичь прочного мира и стабильности в этой стране с сохранением ее территориальной целостности.

В декабре 2024 года в Сирии оппозиционные вооруженные отряды пошли в наступление на Дамаск. Сирийская армия вышла из столицы, а повстанцы заявили о переходе власти под их контроль. Президент республики Башар Асад сложил полномочия и убыл в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Временное руководство страной взял на себя Ахмед аш-Шараа.

В марте в Сирии произошли столкновения между сторонниками Асада и войсками нового правительства. Боевые действия проходили в провинциях Латакия и Тартус.