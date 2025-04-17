Москва, 17 апреля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/TASS Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

«Президент России принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Министр иностранных дел Исламской Республики находится в Москве с визитом», — сообщили в Кремле.

Ранее Аракчи заявлял, что планирует передать Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у него будет такая возможность.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля Песков прокомментировал заявление иранского депутата Абольфазла Зохреванда о том, что Россия и Китай могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по ядерной программе. Он отметил, что Москва готова всемерно способствовать урегулированию ситуации дипломатическим путем.

12 апреля в Омане прошли переговоры делегаций Ирана и США. На встрече представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести 19 апреля второй раунд переговоров. Они пройдут в Риме.

7 апреля Песков заявил, что Россия приветствует предстоящие в Омане прямые и непрямые контакты Ирана и США по ядерной сделке. 6 апреля представитель Кремля сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с Ираном.