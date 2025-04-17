Москва, 17 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. «Сбер» объявил о начале приема заявок на научную премию. Лауреатами станут учёные, которые открывают новые перспективы развития науки и технологий в России.

Пресс-служба Сбера «Сбер» начал прием заявок на научную премию

Премия вручается в трёх основных номинациях. В первой номинации «Физический мир» рассматриваются ученые, которые работают в области физики, химии, астрономии, науках о Земле и технических науках. В номинации «Науки о жизни» наградят ученых, которые работают в области биологии, медицины и сельскохозяйственных науках. Третья номинация — «Цифровая вселенная», в которую входят математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (в том числе искусственный интеллект, AI, и машинное обучение).

Премия отмечает работающих в нашей стране учёных за выдающиеся фундаментальные научные достижения за последние 10 лет и созданный задел будущих открытий. Приз персональный — 20 млн рублей каждому победителю.

Для молодых учёных предусмотрены три номинации: «AI в науке. Физический мир», «AI в науке. Науки о жизни», «AI в науке. Цифровая вселенная». На них выдвигаются коллективы до трех исследователей не старше 35 лет, которые за последние 5 лет совершили яркое научное достижение, полученное с применением AI. Каждый коллектив лауреатов получит 4,5 млн рублей и еще 1 млн на облачные вычисления.

Сопредседателями комитета премии выступают президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

«Научная премия «Сбера» не просто финансовая поддержка, а инвестиции в будущее российской науки и развитие технологий, которые преобразуют целые отрасли. Мы создали её, чтобы помогать учёным совершать открытия, которые меняют не только нашу страну, но и весь мир», — сказал Герман Греф.

Он подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект, который будет мощным инструментом ускорения передовых исследований и прорывов.

«В этом году уже четвёртый сезон премии, и я убеждён, что именно сейчас, в эпоху стремительных технологический изменений, российским исследователям как никогда нужны ресурсы и признание. Пусть в отечественной науке зажгутся новые имена, а мы их поддержим», — отметил Греф.

Александр Кулешов добавил, что премия «Сбера» — знак внимания учёным, который позволяет им мечтать о бо́льшем. «Без амбиций и устремлений не сделать большую науку и прорывные технологии. Мы должны поддерживать учёных в их стремлении открывать этот мир и делать его лучше и безопаснее», — подчеркнул он.

Номинировать учёных могут официально приглашённые «Сбером» российские организации, которые ведут научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные учёные, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки оценивают участники академического сообщества.

Лауреатов определит комитет из авторитетных учёных, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Победителей наградят в конце 2025 года в Москве.

«Сбер» учредил научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. Её лауреатами уже стали 12 учёных, которые получили 196,5 млн рублей призовых.