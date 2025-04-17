Москва, 17 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Участника программы «Время героев» Дениса Погодина назначили на должность первого заместителя директора филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба программы.

«Время героев» участник программы «Время героев» Денис Погодин

Кавалер трех орденов Мужества отметил, что «Время героев» создает крепкий фундамент для нового служения Родине. Там работают лучшие преподаватели, они используют лучшие методики обучения. Погодин отдельно поблагодарил своего наставника первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«В ходе стажировок в Объединенной Авиастроительной Корпорации изучил процесс разработки и производства летательных аппаратов. Кроме военной авиации, ознакомился с работой по гражданской авиации — очень интересное и актуальное направление. Сделаю все, чтобы способствовать дальнейшему развитию авиастроительной отрасли промышленности в частности и укреплению обороноспособности нашей страны», — рассказал Погодин.

Мантуров назвал своего подопечного настоящим патриотом, который посвятил свою жизнь служению Отечеству. Программа «Время героев» помогла ему раскрыть профессиональные и личностные качества.

«Искренне желаю ему успехов. В добрый путь!» — добавил вице-премьер.

Директор Луховицкого авиазавода Юрий Якушов выразил уверенность в профессиональных качествах нового заместителя и отметил, что рад приходу на предприятие участника программы «Время героев».

«Денис Погодин хорошо знаком с авиационной техникой. На заводе ему предстоит погрузиться в технологические процессы производства и способствовать дальнейшему совершенствованию наших самолетов с учетом его знаний по их эксплуатации. Мы, со своей стороны, предоставим для этого все возможности», — подчеркнул Якушов.

Погодин родился в Москве в 1987 году. В 2009 году окончил высшее военное учебное заведение. В мае 2024 года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля участника программы «Время героев» Романа Балашова назначили на пост заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке. 7 апреля другой выпускник проекта Антон Старостин вступил в должность заместителя председателя госкомитета молодёжной политики Республики Крым.

Ранее 37 выпускников первого набора программы уже получили ответственные назначения. В их числе — представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, лидер «Движения Первых» Артур Орлов и член Совета Федерации Алексей Кондратьев.