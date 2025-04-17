Санкт-Петербург, 17 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Приезжий из-за границы сосед и его знакомые сняли и выбросили пасхальные украшения из парадной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил портал Newsland со ссылкой на местную жительницу.

Олег Елков/ТАСС

Отмечается, что за неделю до Вербного Воскресенья в одном из петербургских домов соседи украсили за свой счет парадную: повесили яркие ленты, надувные пасхальные яйца, корзинки с вербой и поставили маленькую икону. 13 апреля декорации были сорваны и выброшены в мусорку.

«Тетя Валя, бледная как мел, рассказала, что видела двоих мужчин. Они ворвались в парадную, как вихрь, срывали украшения и бросали их в мусорный пакет. На ее вопрос, что происходит, один буркнул: «Так велел хозяин из второго подъезда». Консьержка пыталась их остановить, но те только отмахнулись и ушли… Все, что мы создавали с такой любовью, оказалось на помойке за углом», — приводит слова очевидицы портал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959920" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Иностранцы выбросили украшения к Пасхе в Петербурге

Женщина рассказала, что в соседнем доме, в котором проживает заказавший демонтаж пасхальных украшений Рахмон, стоит удушающий запах плова, играет музыка, а сама квартира превратилась в «хостел» из-за большого количества людей.

«Я не против традиций, но почему они должны вытеснять мои? Он не раз говорил, что церковные праздники ему чужды, что они «не по его вере». По словам тети Вали, он называл Пасху «харам»… [Рахмон] улыбался, когда его спрашивали про украшения [и говорил]: «Не надо ваших праздников», — поделилась петербурженка.

По данным издания, организовавший декорирование жилец по имени Дмитрий уже обращался в полицию, в МВД, Следственный комитет и к губернатору города Александру Беглову с просьбой возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова уволили из чеченской школы за оскорбление христиан. По данным СМИ, преподаватель в своих соцсетях резко критиковал религию, называя верующих «троебожниками». После общения с сотрудниками правоохранительных органов он принес публичные извинения.

В июле в соцсетях появилось видео, на котором блогер, уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов надругался над православным крестом. Он плевал в него, топтал, нецензурно выражался и произносил оскорбления в адрес христиан. Суд взял его под стражу по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих и распространении порнографии.