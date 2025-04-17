Захарова словами «Служу России» прокомментировала свое награждение орденом
Москва, 17 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала свое награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«Невероятно! Благодарю за столь высокую оценку. Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу», — написала она в Telegram-канале.
17 апреля Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
В мае 2020 года Захарову наградили орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. В 2017-м она была удостоена ордена Дружбы.
Захарова занимает должность официального представителя МИД России с 10 августа 2015 года.