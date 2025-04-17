Москва, 17 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала свое награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Невероятно! Благодарю за столь высокую оценку. Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу», — написала она в Telegram-канале.

17 апреля Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

В мае 2020 года Захарову наградили орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу. В 2017-м она была удостоена ордена Дружбы.

Захарова занимает должность официального представителя МИД России с 10 августа 2015 года.