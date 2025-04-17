Москва, 17 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Киргизским дипломатам следует не возмущаться работой правоохранительных органов России, а разъяснить своим гражданам порядок пребывания на территории Российской Федерации и пристально следить за его соблюдением. Об этом заявил в четверг, 17 апреля, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости/Илья Наймушин

17 апреля уполномоченные по правам человека России и Киргизии Татьяна Москалькова и Джамиля Джаманбаева обсудили задержание киргизских граждан в банном комплексе «Бодрость» в Москве. Джаманбаева подчеркнула, что Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза, поэтому права ее граждан должны четко соблюдаться. Москалькова заявила, что лично будет держать это дело на контроле.

Собеседник агентства призвал киргизских дипломатов для начала разъяснить своим гражданам порядок пребывания на территории Российской Федерации, потребовать соответствующего подхода, а также строго следить за соблюдением этого порядка. По словам эксперта, если представители дипломатического ведомства Киргизии смогут гарантировать подобное, то и вряд ли правоохранители будут интересоваться местами, подобными тому банному комплексу, в который они наведались 10 апреля.

«Здесь просто надо четко понимать, чем занимались или чем занимаются соответствующие службы. Работа правоохранительных органов заключается в том, чтобы своевременно выявлять незаконно находящихся на территории России граждан любых иностранных государств. Не только Центральной Азии или постсоветского пространства, которых, безусловно, большинство среди этой категории граждан, которые находятся на территории нашей страны. Это здесь никаким образом не регламентируется. Другое дело, что, как и любая подобная служба, очевидно, что миграционный контроль обязан и ведет определенную оперативную работу, в том числе среди этих иностранцев», — сообщил эксперт.

Политолог объяснил, что в рамках той оперативной работы было выявлено место скопления граждан Киргизии. Собеседник агентства уточнил, что место это было закрытого плана, где по такому диаспоральному, этническому принципу обслуживались только «свои» в расчете на то, что это создаст возможность скрыть те или иные нарушения.

«Что возмущает здесь киргизское посольство, не очень понятно. То, что правоохранители приехали на место, предназначенное только для этнических киргизов? Наверное, это каким-то образом возбудило киргизских дипломатов. Но, с другой стороны, в результате этой проверки больше 20 человек оказалось нелегальными мигрантами. И выдумывать из этого какой-то скандал совершенно не нужно», — подытожил Мартынов.

Ранее в Сети появилась информация, что приезжие из Средней Азии заняли баню на северо-западе Москвы и не пускали туда русских. Комплексом владеет бизнесмен из Киргизии, решивший оказывать услуги только соотечественникам. Москвичи начали жаловаться на такой отбор посетителей и на то, что гости этой бани постоянно шумели и вели себя агрессивно. После этого в баню с рейдом пришли силовики.

14 апреля в МВД сообщили, что сотрудники полиции в ходе рейда в бане выявили 25 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, их выдворят из страны. По данным ведомства, всего были задержаны 59 иностранцев.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан в московском банном комплексе «Бодрость». Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.

Позже МИД РФ заявил, что рейд в бане в Москве был плановым и не был нацелен против граждан какой-либо страны. Кроме того, правоохранители действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с законами РФ. Во время задержания силовики применили необходимые меры при оказании им сопротивления со стороны некоторых иностранцев.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что число нелегально находящихся на территории России приезжих выросло примерно до 640 тыс. Он напомнил, что также с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны либо узаконить свое нахождение в РФ, либо выехать до 30 апреля.

До этого, 5 марта, президент РФ Владимир Путин поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он указал, что перед МВД стоят серьезные задачи в этой сфере, где приоритетом является безопасность россиян и сбережение национальной культурной идентичности страны.