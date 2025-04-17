Москва, 17 апреля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Порядка 70% представителей среднего и крупного бизнеса в России уже используют в работе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Это показало исследование, проведенное центром аналитических продуктов VK Predict и консалтинговым агентством Prognosis.

Егор Алеев/ТАСС

Основными целями внедрения ИИ компании называют повышение производительности труда (42%), рост выручки (36%) и сокращение расходов (35%). Анализ показал, что 14% компаний используют собственные ИИ-решения, 44% предпочитают сторонние продукты, а 42% комбинируют оба подхода.

Более половины опрошенных подтвердили, что ИИ-системы работают с их коммерческими данными, включая транзакции клиентов, историю продаж и финансовые операции. Наиболее популярными инструментами стали бесплатные облачные LLM-модели (ChatGPT, Deepseek, Midjourney) и платные специализированные решения для программирования, видеомонтажа и обработки отзывов.

Основными барьерами для внедрения ИИ бизнес называет нехватку квалифицированных кадров (40%) и недоверие клиентов к технологии (27%). При этом треть компаний, пока не использующих ИИ, планируют начать его применение в 2025 году, причем 16% намерены разрабатывать собственные решения.

«Исследование показало, что бизнес заинтересован в применении ИИ, однако не все готовы инвестировать в разработку собственных решений и предпочитают готовые сторонние продукты, не требующие профильных специалистов в штате», — отметил директор VK Predict Роман Стятюгин.

Отраслевой анализ выявил что ИИ чаще всего применяют в ритейле для клиентской поддержки и генерации описаний товаров, а также для поиска информации в интернете и корпоративных базах знаний в сфере товаров повседневного спроса. В финансовом секторе технологию используют для клиентского сервиса и создания маркетинговых материалов, в строительстве — для анализа рынка и разработки продуктовых гипотез.

Процент компаний, которые уже используют генеративный ИИ, определялся при формировании выборки исследования.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее назвал ИИ важнейшим инструментом развития. Применение этой технологии поможет решить проблему дефицита рабочих.