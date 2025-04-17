Москва, 17 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. В России стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

В нем примут участие более 50 тыс. молодых россиян, которые прошли муниципальный этап.

«В этом году «Зарница 2.0» стала самой масштабной военно-патриотической игрой в России. Она объединила более 3 млн школьников и студентов [Среднего профессионального образования] СПО. Это позволило нам охватить все муниципалитеты страны», — подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также студенты СПО от 18 до 21 года со всей страны. Основная цель проекта — развитие системы патриотического воспитания молодежи, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине.

Благодаря «Зарнице 2.0» участники развивают тактическое мышление, навыки командной работы и использования современного снаряжения.

В роли наставников и экспертов выступают, в частности, участники спецоперации. Так у ребят появляется возможность пообщаться с героями нашего времени и вдохновиться их подвигами.

«Очень ценным и полезным в «Зарнице 2.0» является взаимодействие ребят разных возрастов с наставниками, инструкторами и участниками СВО. Такое общение я лично считаю бесценным. Помимо получения практических навыков по обращению с оружием, оказанию первой помощи и освоению тактической медицины, правильных действий в экстренных ситуациях и многого другого, очень важно, что ребята получают от наставников поддержку, ценные напутствия и советы, помогают принимать правильные решения», — отметил Герой России, начальник главного штаба движения «ЮНАРМИЯ», участник президентской программы «Время героев», заместитель председателя правления «Движения первых» Владислав Головин.

Заместитель председателя правления центра «ВОИН», Герой России, участник программы «Время героев» Андраник Гаспарян подчеркнул, что проект привлекает миллионы юношей и девушек, которые любят Россию и готовы работать ради ее благосостояния.

«Сама атмосфера на играх позволяет им ощутить чувство локтя, сплотиться и выработать настоящий командный дух, раскрыть свой потенциал. Она учит ответственности, взаимопомощи и лидерству»,— отметил он.

Каждый год участниками «Зарницы 2.0» становятся тысячи подростков, готовых проверить себя в военных, спортивных и умственных состязаниях. Ребята оценивают участие в игре как важный опыт по работе в команде.

«В этом году я впервые стала участницей «Зарницы 2.0», и это был невероятный опыт! Мы много готовились, учились работать в команде и развивали свои навыки. Как медик команды «Альбатрос 525», я прошла асинхронный курс подготовки на сайте «Движения» и улучшила знания по оказанию первой помощи. «Зарница 2.0» объединила спорт, ум, выносливость и настоящий командный дух», — поделилась впечатлениями участница муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» из Санкт-Петербурга Дарья Заболотная.

Региональный этап проекта продлится до 31 мая. Старших участников ждут отрядные состязания и испытания по условно-военным специальностям. Во время игры школьники и студенты сами смогут стать командирами отрядов, операторами дронов, штурмовиками, медиками и военными корреспондентами. Важной частью соревнований будет тактическая игра на местности.

Младшая возрастная категория будет соревноваться в строевой подготовке, оказании первой помощи, знании истории Отечества, спортивной и тактической играх.

Участников, которые пройдут региональный этап, ждет следующий — окружной, который пройдет с 3 июня. Финал игры запланирован на сентябрь.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году «Зарница 2.0» стартовала 23 февраля. Организаторы с помощью высоких технологий работали над созданием единой системы игры, адаптированной к разным возрастам и физическим возможностям. Благодаря этому возможность включиться в проект появилась практически у всех школ, профессиональных образовательных организаций и вузов.