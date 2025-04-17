Москва, 17 апреля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Благотворительная и грантовая помощь детям в сфере образования имеет большое значение для общества и будущего поколений. Об этом заявила президент благотворительного фонда «Кто, если не я?» Ольга Рейман. В интервью изданию «Комсомольская правда» она рассказала о проекте, который помогает юным музыкантам со всей России.

VK/Академия Музыкальных Наставников «Талисман»

Как отметила Рейман, благотворительный фонд «Кто, если не я?» еще год назад запустил во «ВКонтакте» информационную платформу «Академия музыкальных наставников «Талисман». Преподаватели академии — волонтеры и профессиональные педагоги по направлениям «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты». С детьми работают очно и дистанционно. В программе обучения — групповые и индивидуальные занятия, проверка домашних заданий, мастер-классы и конкурсы, выездные концерты и сводный духовой оркестр, выставки и спектакли.

«Академия музыкальных наставников «Талисман» работает уже год, и главный успех, с которым мы подошли к своему первому дню рождения — это наши люди, ведущие преподаватели с уникальными методиками обучения, наши юные музыканты и таланты, которые мы помогли раскрыть. Музыка определенно оказывает положительное влияние на личностное и интеллектуальное развитие человека», — уверена президент благотворительного фонда «Кто, если не я?».

По словам Ольги Рейман, в академии учатся дети со всей страны, даже те, которые не планируют в будущем получать профессиональное музыкальное образование. Главные критерии отбора — способность к упорному труду и стремление к творческому самовыражению.

Вместе со сверстниками на платформе занимаются дети с особенностями здоровья, в том числе незрячие и с нарушениями психофизического развития. Есть здесь и юные музыканты из семей в кризисной ситуации. Особая категория — дети участников СВО: музыкальные занятия помогают им восстановить эмоциональное равновесие.

«Сегодня мы реализуем важные инициативы для того, чтобы дети в сложных жизненных ситуациях или ребята с ограниченными возможностями могли почувствовать себя важными, нужными, успешными и реализованными. В будущем это позволит сократить неравенство, сформировать культуру заботы и ответственности, повысит уровень доверия друг к другу», — пояснила Рейман.

Уроки в академии открывают новые перспективы для одаренных детей, которые переросли рамки традиционной музыкальной школы.

«Благотворительная и грантовая помощь детям в сфере образования имеет большое значение для общества и будущего поколений. Эта поддержка не только помогает конкретным детям получить доступ к качественному образованию, но и способствует решению более глобальных социальных проблем», — уверена глава благотворительного фонда.

Участники программы регулярно выступают перед публикой. Сейчас юные артисты готовятся к литературно-музыкальному концерту в честь 80-летия Великой Победы: накануне праздника сводный духовой оркестр и ансамбли исполнят музыку военной тематики на площадке Государственного музея Востока в Москве.