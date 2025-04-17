Москва, 17 апреля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Любой удар по российским объектам, нанесенный немецкими ракетами Taurus, Москва расценит как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева. Об этом 17 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/Armaments company MBDA Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Кандидат на должность канцлера Германии, лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц 14 апреля заявил, что Берлин может передать Taurus киевскому режиму. По его словам, Киев «должен иметь возможность наносить удары» по путям снабжения российских военных, включая Крымский мост. Мерц также заявил, что не пойдет на такой шаг без поддержки других европейских стран.

Российский дипломат отметила, что украинская армия не сможет использовать Taurus без непосредственной помощи немецких военных. Она обратила внимание на упоминание Мерцем Крымского моста.

«Все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — заявила Захарова.

Дальность полета Taurus превышает 500 км. Эти крылатые ракеты могут поражать цели глубоко в тылу противника.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля главы минобороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Джон Хили заявили, что Запад намерен продолжать военную помощь Украине.

По данным британского издания The Telegraph, в случае передачи Берлином Киеву крылатых ракет Taurus Лондон готов оказать содействие. В материале отмечается, что Британия давно выступает за передачу Taurus киевскому режиму.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет приведет к новым жертвам. Он подчеркнул, что иностранные специалисты знают о неспособности ВСУ самостоятельно использовать Taurus. Это может означать, что у ракет будут стоять немецкие военные. Отношения Москвы и Берлина в этом случае резко изменятся.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов Мерца о возможном ударе по Крымскому мосту назвал его нацистом.